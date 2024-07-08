Мошенники стали продавать поддельные или нерабочие видеокарты RTX 4090

Портал Videocardz сообщает о появлении фейковой видеокарты GeForce RTX 4090, которая была продемонстрирована автором YouTube-канала Northwestrepair.

Эта подделка была искусно сконструирована так, чтобы напоминать новейшую модель от Asus, но более детальный анализ выявил, что она не является настоящим флагманом Nvidia.

Вместо ожидаемого графического чипа AD102, использованного в RTX 4090, эта фальшивая видеокарта основана на GPU GA102, который применяется в RTX 3080 Ti и RTX 3090.

Злоумышленники, создавшие подделку, провели тщательную обработку кристалла GPU и выгравировали на нем новую маркировку, чтобы замаскировать подмену. Однако одна из микросхем памяти на фейковой видеокарте имела лишь 256 МБ вместо заявленных 2 ГБ и не соответствовала стандарту GDDR6X.

Особенно обманутыми оказываются покупатели, так как графический процессор на фальшивых видеокартах является неисправным и не подлежит починке.

Пока нельзя точно сказать, насколько распространена эта схема обмана, однако эксперты рекомендуют потенциальным покупателям быть особенно осторожными и не приобретать видеокарты с зарубежных маркетплейсов, где отсутствует система защиты прав потребителей и возможности вернуть средства.

Вместо этого рекомендуется выбирать продавцов с надежной репутацией, чтобы избежать подобных подделок и негативного опыта покупки.