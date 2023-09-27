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Мошенники стали обзванивать жертв с настоящих номеров россиян

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Телефонные мошенники все чаще используют номера россиян для обмана. Пострадавшие обнаруживают это, когда получают обратные звонки от обманутых людей, а их звонки помечаются как опасные. Обращение в службу безопасности оператора связи обычно не приносит результатов.

Эксперты рекомендуют быть осведомленными об этой угрозе и осторожно обращаться с мобильными устройствами. Злоумышленники используют подменные номера, которые не могут быть отключены владельцем настоящего номера.

Хотя операторы могут уменьшить количество таких случаев, полностью их исключить пока не могут. Рекомендуется игнорировать незнакомые вызовы и использовать отдельный номер для онлайн-сервисов, чтобы уменьшить риск.

Если номер все же попал в руки мошенников, можно попытаться обратиться к банкам и интернет-компаниям, чтобы они исключили его из списков мошеннических номеров. Проблема должна быть решена постепенно, когда все операторы закроют уязвимости для злоумышленников.

Источник: aif.ru.

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