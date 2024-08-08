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Мошенники стали красть данные пользователей в РФ с помощью «ускорителей» YouTube

Автор На чтение 1 мин Просмотров 131 Опубликовано

В последнее время в интернете резко возросло количество нелицензированных приложений, обещающих улучшить работу YouTube. Многие из них созданы мошенниками и нацелены на пользователей с низкими знаниями в области технологий.

Как правило, такие приложения заражают компьютеры вирусами, которые дают злоумышленникам доступ к системе. Эксперты компании Positive Technologies оценили, что сейчас существует десятки таких программ, и их количество может вырасти.

По словам Евгения Бечкало из Positive Technologies, существуют различные инструменты для обхода блокировок, включая VPN, прокси-серверы и другие. Однако все эти методы могут представлять угрозу для конфиденциальности.

Ярослав Каргалев из Центра кибербезопасности F.A.C.C.T. также отметил, что их компания уже зафиксировала случаи распространения вредоносных файлов под предлогом обхода замедлений интернет-соединения.

Кроме того, эксперты обнаружили новые сайты с названиями, содержащими YouTube и VPN, но без загруженного контента, что говорит о том, что киберпреступники продолжают искать новые способы обмана пользователей.

Источник: Известия. 

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