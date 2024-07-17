Мошенники стали красть аккаунты Telegram игроков в Hamster Kombat

Российские пользователи Telegram стали жертвами мошенников, которые представлялись сервисом для вывода денег из игры Hamster Kombat, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные «Лаборатории Касперского».

Мошенники рассылают пользователям ссылки на фишинговые сайты, предлагая им авторизоваться в сервисе, который якобы позволяет конвертировать игровые монеты Hamster Kombat в рубли. Однако, чтобы использовать сервис, требуется авторизация в Telegram с вводом учетных данных на фальшивой странице. Фактически, злоумышленники крадут доступ к личным аккаунтам в Telegram.

Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского», подчеркнула, что мошенники заверяли пользователей, что выплата произойдет в течение 15 минут после успешной авторизации в Telegram.

Чтобы защитить свой аккаунт, важно настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

Отмечается, что количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые сайты, имитирующие Telegram, увеличилось на 22% в первом полугодии по сравнению с прошлым годом.