Мошенники стали использовать YouTube для распространения вредоносного ПО

Преступники в сфере кибербезопасности начали применять YouTube для атак, загружая видео с вредоносными ссылками. Эти видео, часто с привлекательным содержанием, например, обзорами игр или бесплатными программами, призваны заинтересовать пользователей.

В описании видео или комментариях злоумышленники размещают ссылки, которые ведут к заражённым файлам или небезопасным веб-сайтам.

Переходя по таким ссылкам, пользователи рискуют заразить свои устройства вредоносным ПО.

Чтобы защититься, пользователям рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, проверять загруженные файлы с помощью антивируса, использовать надежные антивирусные программы и включать безопасный режим просмотра на YouTube.