Главная » Новости

Мошенники стали использовать YouTube для распространения вредоносного ПО

Автор На чтение 1 мин Просмотров 107 Опубликовано

Преступники в сфере кибербезопасности начали применять YouTube для атак, загружая видео с вредоносными ссылками. Эти видео, часто с привлекательным содержанием, например, обзорами игр или бесплатными программами, призваны заинтересовать пользователей.

В описании видео или комментариях злоумышленники размещают ссылки, которые ведут к заражённым файлам или небезопасным веб-сайтам.

Переходя по таким ссылкам, пользователи рискуют заразить свои устройства вредоносным ПО.

Чтобы защититься, пользователям рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, проверять загруженные файлы с помощью антивируса, использовать надежные антивирусные программы и включать безопасный режим просмотра на YouTube.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.