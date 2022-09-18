Главная » Новости

Мошенники стали использовать YouTube для распространения вирусов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Специалисты рассказали, что видеохостинг YouTube стал удобным способом мошенников распространять вирусы.

Более того, этот метод распространения вирусов набирает популярность. Так, на YouTube имеются видеоинструкции, в котором рассказывается, как можно установить популярные компьютерные игры бесплатно.

В таких роликах имеется вирус RedLine, способный помочь киберпреступникам красть пароли, логины и ряд другой личной информации.

Помимо этого, вирус может еще и скачивать сторонние приложения. Как сообщается, метод набирает популярность и случаев уже много, а причиной названа плохая работа модераторов, которые игнорируют запросы на удаление материалов.

YouTube
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.