Мошенники стали использовать YouTube для распространения вирусов

Специалисты рассказали, что видеохостинг YouTube стал удобным способом мошенников распространять вирусы.

Более того, этот метод распространения вирусов набирает популярность. Так, на YouTube имеются видеоинструкции, в котором рассказывается, как можно установить популярные компьютерные игры бесплатно.

В таких роликах имеется вирус RedLine, способный помочь киберпреступникам красть пароли, логины и ряд другой личной информации.

Помимо этого, вирус может еще и скачивать сторонние приложения. Как сообщается, метод набирает популярность и случаев уже много, а причиной названа плохая работа модераторов, которые игнорируют запросы на удаление материалов.