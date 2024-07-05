Мошенники стали использовать валюту Telegram Stars в своих целях

Недавно в Telegram появилась новая валюта под названием Telegram Stars, которая предназначена для оплаты покупок в ботах и приложениях. Однако злоумышленники оперативно начали использовать эту возможность для кражи ценных данных.

Мошенники заранее разместили объявления о продаже Telegram Stars, обходя официальные площадки, такие как App Store и Google Play, и обещали выгодные условия.

Их основной целью стали личные данные пользователей, включая доступ к криптокошельку Telegram Wallet, пишут «Известия».

Специалисты отмечают, что использование криптовалют стало популярным способом оплаты, особенно в контексте ограничений на денежные переводы и покупки за рубежом.

Некоторые пользователи предпочитают упрощенный вариант, связывая свой кошелек с аккаунтом в Telegram. Именно на эту уязвимость с целью наживы и ориентировались мошенники.