Главная » Новости

Мошенники стали использовать валюту Telegram Stars в своих целях

Автор На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

Недавно в Telegram появилась новая валюта под названием Telegram Stars, которая предназначена для оплаты покупок в ботах и приложениях. Однако злоумышленники оперативно начали использовать эту возможность для кражи ценных данных.

Мошенники заранее разместили объявления о продаже Telegram Stars, обходя официальные площадки, такие как App Store и Google Play, и обещали выгодные условия.

Их основной целью стали личные данные пользователей, включая доступ к криптокошельку Telegram Wallet, пишут «Известия».

Специалисты отмечают, что использование криптовалют стало популярным способом оплаты, особенно в контексте ограничений на денежные переводы и покупки за рубежом.

Некоторые пользователи предпочитают упрощенный вариант, связывая свой кошелек с аккаунтом в Telegram. Именно на эту уязвимость с целью наживы и ориентировались мошенники.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.