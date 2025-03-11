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Мошенники стали активно использовать детей для кражи денег их родителей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Специалисты компании F6 сообщили, что телефонные мошенники стали активно использовать детей для кражи денежных средств с банковских счетов родителей.

Число таких атак увеличилось в пять раз за последние два месяца, достигнув около 600 случаев в феврале 2025 года.

Мошенники устанавливают контакт с детьми через игровые чаты или звонки в мессенджерах, выдавая себя за службы доставки. Их цель — получить доступ к личному кабинету онлайн-банка родителей.

Преступники часто атакуют ночью, когда взрослые спят, и могут запугивать детей, чтобы те помогли с доступом к банковскому приложению.

Средняя сумма ущерба от мошенничества составляет 80 тыс. рублей, а возраст детей, вовлеченных в схемы, варьируется от 10 до 14 лет.

Эксперты рекомендуют родителям разговаривать с детьми о кибербезопасности, устанавливать родительский контроль, обучать детей распознавать мошеннические схемы и быть внимательными к эмоциональному состоянию своих детей.

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