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Мошенники создают вредоносные ссылки через объявления для ускорения YouTube

Автор На чтение 1 мин Просмотров 121 Опубликовано

На фоне проблем с работой YouTube увеличилось количество мошеннических предложений, связанных с сервисами-ускорителями.

Об этом предупреждает «Вестник Киберполиции». Злоумышленники размещают объявления, через которые распространяют фишинговые ссылки и вредоносное ПО.

Чаще всего такие ссылки появляются в описаниях и комментариях под видео. Люди, попадая на эти уловки, рискуют потерять свои данные или заразить устройства.

Также использование этих программ может привести к логированию данных, что означает сохранение истории действий пользователя для дальнейшего использования мошенниками.

Киберполиция советует, чтобы защитить себя от мошенников, установить антивирус, следить за отзывами пользователей и изучать информацию о разработчиках.

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