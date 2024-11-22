Мошенники создают автоматизированные Telegram-чаты для кражи аккаунтов

Мошенники начали использовать автоматизированные групповые чаты в Telegram для кражи аккаунтов.

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско сообщил, что в таких чатах участниками становятся боты, создающие иллюзию активности.

Схемы, обнаруженные специалистами, включают просьбы к жертвам оценивать товары на маркетплейсах или участвовать в голосованиях за уже взломанные аккаунты. Все ссылки в чатах ведут на фишинговые сайты.

Вураско отметил, что в чатах автоматизировано все возможное. Боты поддерживают видимость активности, а если кто-то начнет сомневаться в честности, их сообщения моментально удаляются, и пользователь исключается из чата.

Источник: ТАСС.