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Мошенники создают автоматизированные Telegram-чаты для кражи аккаунтов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Мошенники начали использовать автоматизированные групповые чаты в Telegram для кражи аккаунтов.

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско сообщил, что в таких чатах участниками становятся боты, создающие иллюзию активности.

Схемы, обнаруженные специалистами, включают просьбы к жертвам оценивать товары на маркетплейсах или участвовать в голосованиях за уже взломанные аккаунты. Все ссылки в чатах ведут на фишинговые сайты.

Вураско отметил, что в чатах автоматизировано все возможное. Боты поддерживают видимость активности, а если кто-то начнет сомневаться в честности, их сообщения моментально удаляются, и пользователь исключается из чата.

Источник: ТАСС.

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