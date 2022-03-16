Мошенники сделали 30 поддельных сайтов в стиле Instagram для обмана жителей РФ

Злоумышленники решили воспользоваться ситуацией с блокировкой Instagram в России.

Как выяснилось, они уже создали поддельные сайты, целью которых является кража данных пользователей и их банковских карт. Как выяснили специалисты компании Infosecurity, мошенники уже сделали 30 поддельных сайтов в стиле Instagram для обмана жителей РФ.

На самом деле таких сайтов может быть больше, и специалисты предупреждают россиян, ведь они могут лишиться не только своих персональных данных, но денежных средств. Названия поддельных сайтов похожи и это может быть бонус-instagram.ru, блог-instagram.ru, noreply-instagram.ru и тому подобные.