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Мошенники распространяют фальшивую «Яндекс Музыку», угрожая безопасности смартфонов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

Эксперты из группы компаний «Гарда» выявили новую мошенническую схему, нацеленную на пользователей мессенджеров. Аферисты обманывают владельцев смартфонов на платформах Android и iOS, предлагая установить поддельное приложение, которое выглядит как «Яндекс Музыка». На самом деле, это вредоносное ПО, которое может дать злоумышленникам полный доступ к устройству.

Мошенники используют мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, отправляя сообщения от имени знакомых жертвы, в которых предлагают установить фальшивую версию приложения для активации бесплатной подписки на «Яндекс Музыку». Однако, как объяснил Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы «Гарда», программа не имеет никакого отношения к официальному сервису и скрывает внутри себя троянский вирус.

Чтобы обезопасить свои устройства, эксперты советуют следовать нескольким простым рекомендациям:

  • Не устанавливать приложения из непроверенных источников и загружать их только с официальных платформ, таких как Google Play или App Store.
  • Обязательно использовать антивирусное ПО, которое поможет обнаружить и предотвратить попадание вредоносных программ.
  • Если вы получили подозрительное сообщение от знакомого, свяжитесь с ним через другие каналы связи (например, по телефону), чтобы убедиться, что его аккаунт не был взломан.

Следуя этим простым правилам, можно снизить риск заражения устройства и защитить свои данные от киберпреступников.

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