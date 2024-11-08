Мошенники распространяют фальшивую «Яндекс Музыку», угрожая безопасности смартфонов

Эксперты из группы компаний «Гарда» выявили новую мошенническую схему, нацеленную на пользователей мессенджеров. Аферисты обманывают владельцев смартфонов на платформах Android и iOS, предлагая установить поддельное приложение, которое выглядит как «Яндекс Музыка». На самом деле, это вредоносное ПО, которое может дать злоумышленникам полный доступ к устройству.

Мошенники используют мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, отправляя сообщения от имени знакомых жертвы, в которых предлагают установить фальшивую версию приложения для активации бесплатной подписки на «Яндекс Музыку». Однако, как объяснил Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы «Гарда», программа не имеет никакого отношения к официальному сервису и скрывает внутри себя троянский вирус.

Чтобы обезопасить свои устройства, эксперты советуют следовать нескольким простым рекомендациям:

Не устанавливать приложения из непроверенных источников и загружать их только с официальных платформ, таких как Google Play или App Store .

или . Обязательно использовать антивирусное ПО, которое поможет обнаружить и предотвратить попадание вредоносных программ.

Если вы получили подозрительное сообщение от знакомого, свяжитесь с ним через другие каналы связи (например, по телефону), чтобы убедиться, что его аккаунт не был взломан.

Следуя этим простым правилам, можно снизить риск заражения устройства и защитить свои данные от киберпреступников.