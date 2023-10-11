Мошенники придумали способ следить за пользователем через Bluetooth

Создатель платформы Bluetooth RFParty Алан Микинс сообщил, что хакерам удается использовать стандарт Bluetooth для отслеживания местонахождения не только обычных пользователей, но и сотрудников полиции.

Это связано с тем, что любые гаджеты, включая смартфоны и нагрудные камеры полицейских, имеют MAC-адрес — уникальный идентификатор, по которому можно определить местоположение владельца.

Кроме того, в США полиция использует «умное» оружие и кобуры, подключенные через Bluetooth. Именно это и используют злоумышленники для отслеживания действий силовиков, а также для помощи при совершении других преступлений.

Для этого хакеры пользуются статическими MAC-адресами. По мнению эксперта, опасность можно уменьшить с помощью динамических адресов, сделав отслеживание более сложным.