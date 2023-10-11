Главная » Новости

Мошенники придумали способ следить за пользователем через Bluetooth

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Создатель платформы Bluetooth RFParty Алан Микинс сообщил, что хакерам удается использовать стандарт Bluetooth для отслеживания местонахождения не только обычных пользователей, но и сотрудников полиции.

Это связано с тем, что любые гаджеты, включая смартфоны и нагрудные камеры полицейских, имеют MAC-адрес — уникальный идентификатор, по которому можно определить местоположение владельца.

Кроме того, в США полиция использует «умное» оружие и кобуры, подключенные через Bluetooth. Именно это и используют злоумышленники для отслеживания действий силовиков, а также для помощи при совершении других преступлений.

Для этого хакеры пользуются статическими MAC-адресами. По мнению эксперта, опасность можно уменьшить с помощью динамических адресов, сделав отслеживание более сложным.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.