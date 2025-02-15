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Мошенники придумали схему взлома Telegram запросом на изменение пароля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Пользователям Telegram приходят мошеннические сообщения с уведомлением о запросе на изменение пароля.

Сообщения, отправленные от аккаунтов, именуемых «Уведомления Telegram» или «Служба поддержки Telegram», сообщают о попытке смены пароля и призывают перейти по ссылке, если это не вы.

Кликнув на ссылку и введя свои данные, вы рискуете потерять доступ к своему аккаунту. Если вы уже перешли по ссылке и ввели номер телефона или код, рекомендуется зайти в «Настройки», затем в «Устройства» и завершить все другие сеансы.

Чтобы защитить свой аккаунт, важно тщательно проверять отправителя уведомлений, избегать переходов по подозрительным ссылкам и установить двухэтапную аутентификацию.

Это добавит дополнительный уровень безопасности, требуя одноразовый код, который будет отправлен в SMS при каждом входе.

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