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Мошенники придумали новый способ обмана россиян, связанный с сим-картой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 322 Опубликовано

Увеличение случаев мошенничества с использованием технологии дипфейков вызывает тревогу среди российских граждан. Мошенники стали активно применять этот метод для кражи средств с банковских счетов.

Схема действий мошенников довольно хитра, передает телеграм-канал «Росконтроль». Они представляются владельцами старых сим-карт, утверждая, что потеряли их вместе с телефонами.

Затем они убеждают своих жертв сменить номера на своих аккаунтах, используя видеозвонок. После успешной привязки нового номера к аккаунту жертвы, мошенники получают доступ к ее личному кабинету и могут осуществлять кражу средств.

По предположениям экспертов, преступники применяют передовую технологию «DeepFaceLive», которая помогает им обойти системы защиты.

Банки работают над разработкой новых методов защиты, однако важно, чтобы граждане также предпринимали меры для обеспечения безопасности своих счетов. Рекомендуется быть особенно внимательными и следить за получаемыми СМС-сообщениями.

Эта новая угроза подчеркивает важность бдительности в онлайн-среде и необходимость обращать внимание на подозрительные ситуации. Гражданам следует быть информированными о новых методах мошенничества и принимать соответствующие меры для защиты своих финансовых средств.

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