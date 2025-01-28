Мошенники придумали новую схему обмана при продаже аккаунтов в играх

При онлайн-покупках, особенно связанных с игровыми предметами или аккаунтами, граждане могут столкнуться с новой схемой мошенничества. Злоумышленники представляются покупателями аккаунтов в играх и предлагают владельцам приобрести их по завышенной цене.

Мошенники, общаясь с владельцем аккаунта, начинают высказывать сомнения о сделке и просят контакты человека, который может подтвердить, что жертва действительно является владельцем. Получив эти данные, аферисты создают фальшивый аккаунт «поручителя» и связываются с жертвой от его имени.

Схема может развиваться по-разному. Злоумышленники могут попросить у жертвы код подтверждения из смс или перевести деньги для «разблокировки» счета. Поскольку сообщения приходят от знакомого человека, жертвы менее критично относятся к информации и легче соглашаются с требованиями мошенников.

В этом году отмечены случаи мошенничества при продаже аккаунтов в играх, таких как «Викинги. Война кланов», «Страж Королевства» и Roblox.