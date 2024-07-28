Мошенники придумали ещё одну схему кражи аккаунтов россиян в Telegram

Мошенники создали новую схему для кражи доступа к аккаунтам в Telegram, используя номер телефона жертвы для направления множества запросов на получение кодов подтверждения для входа в соцсеть.

После этого они обращаются к жертве через фейковый аккаунт под названием Telegram Security Messenger, предлагая перейти по ссылке для повышения безопасности и предотвращения удаления учетной записи.

Через аккаунт Telegram Security Messenger мошенники сообщают о «подозрительно большом количестве кодов авторизации» и предлагают жертве перейти по ссылке, на которую распространяется весь текст сообщения, чтобы «повысить безопасность».

Эксперты отмечают, что это известный прием мошенников, который позволяет им не вызывать подозрений. Они также указывают на неумелость выполнения подобных сообщений от имени Telegram. Мошенники используют аккаунт без верификации и постоянную ссылку, что отличается от официального формата сообщений.

Этот вид фишинга опасен, так как может привести к угону аккаунта и мошенническому извлечению денег у контактов пользователя. Кроме того, учетная запись может быть использована для незаконной деятельности, такой как скам, продажа запрещенных товаров и другие мошеннические действия.

Для защиты от подобных атак эксперты рекомендуют настраивать двухфакторную аутентификацию, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, использовать облачные пароли, защищать почту двухфакторной аутентификацией, проверять официальные ресурсы через поисковики и использовать антивирусное программное обеспечение.

Источник: ТАСС.