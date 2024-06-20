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Мошенники придумали ещё один способ обмана россиян от лица «Почты России»

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

«Почта России» стала основой для новой мошеннической схемы, которая затрагивает людей, получающих звонки с предложением оплатить таможенный сбор для получения посылки из-за рубежа. Если вы получите такой звонок, вам советуют положить трубку.

Обычно мошенники используют эту схему, когда человек не ожидает никакой посылки и не собирается ничего платить. Они предлагают оформить отказ от получения посылки и просят назвать код из СМС в качестве подтверждения.

Но на самом деле их основная цель — получить доступ к вашему личному кабинету на «Госуслугах» или в банковскому приложению.

Если злоумышленники смогут войти в ваш профиль на «Госуслугах», они могут попытаться оформить кредит или просто собрать ваши личные данные для дальнейшего мошенничества. Если они проникнут в ваше банковское приложение, они могут попытаться вывести ваши деньги или взять кредит.

Важно позаботиться о своей безопасности и никогда не сообщать никому СМС-коды. Если у вас хотя бы на секунду возникнут подозрения, что на другом конце провода находится мошенник, сразу положите трубку.

Не забывайте, что всегда можно перезвонить в банк или другое учреждение по телефону, указанному на официальном сайте, чтобы перепроверить информацию. Это поможет вам избежать попадания в ловушку мошенников и защитить ваши финансы и личные данные.

 

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