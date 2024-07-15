Мошенники под видом соседей стали обманывать жителей многоэтажек

В России появилась новая мошенническая схема, которая нацелена на жильцов многоквартирных домов. По информации пресс-службы управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, мошенники проникают в групповые чаты домов, выдавая себя за соседей.

Они могут войти в чаты, используя QR-коды, которые часто размещаются в подъездах. После сканирования QR-кода пользователь может присоединиться к открытому чату дома в Telegram, WhatsApp или ВКонтакте. Как только мошенник попадает в чат, он начинает обманывать жителей дома.

Мошенники в первую очередь размещают объявления о продаже парковочных мест. Если найдется заинтересованный человек, мошенник требует предоплату и исчезает. Во-вторых, они предлагают услуги по ремонту квартир или продают несуществующие остатки строительных материалов, бытовой техники или мебели по привлекательным ценам.

В таких случаях мошенники также требуют предоплату. В-третьих, скамеры могут поднимать в чатах тему благотворительности, предлагая собирать средства для лечения больных детей, пожилых людей или бездомных животных. В своих обращениях они прикладывают фотографии, взятые из интернета и не соответствующие действительности.

Специалисты рекомендуют быть осторожными и не спешить с принятием решений. Важно всегда настаивать на личной встрече, заключении необходимых документов и запросе дополнительной информации.

Администраторам групповых чатов рекомендуется делать их закрытыми. Хотя это может усложнить добавление всех жильцов дома, такой подход поможет избежать проникновения незнакомцев и мошенников.