Мошенники обманывают россиян под видом коммунальщиков и берут на них кредиты

Телефонные мошенники стали использовать новую тактику, представляясь сотрудниками коммунальных служб, чтобы обмануть своих жертв.

Они призывают людей предоставить им коды из СМС-сообщений и затем получают доступ к аккаунтам жертв на портале «Госуслуги». С помощью этого доступа мошенники оформляют кредиты на имя жертвы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пострадавших.

По информации источника в правоохранительных органах, такие случаи были замечены впервые еще в мае, но в июне их количество значительно возросло.

Один из жителей Подмосковья рассказал, как мошенник представился сотрудником АО «Мосэнергосбыт». Мошенник сообщил, что в их доме проводится проверка электросчетчиков и попросил назначить время для приезда мастера.

В ходе разговора мошенники утверждали, что они отправили письмо о проверке через портал «Госуслуги» и попросили жителя сообщить им код из СМС-сообщения.

Однако житель отказался предоставить код и позднее связался с «Мосэнергосбытом», чтобы узнать, проводится ли в его доме проверка. Он получил отрицательный ответ и осознал, что чуть не стал жертвой мошенников. По его словам, мошенник, с которым он разговаривал, имел хорошее знание в области электрики, вел беседу вежливо и уверенно.

Другая жертва мошенников, которые представились сотрудниками ПАО «Мосэнерго», получила сообщение о том, что ей положена выплата в размере 70 тысяч рублей в честь ее 50-летия.

Мужчина поверил и предоставил мошенникам номера своей банковской карты, паспорта, СНИЛС и ИНН. Затем мошенники, выдавая себя за него, отправили запросы в несколько кредитных организаций через портал «Госуслуги». Позднее пострадавшему позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга.

Он заявил мужчине, что был совершен перевод на его имя «на финансирование терроризма». Испугавшись, мужчина, по указанию мошенника, оформил кредит на сумму 300 тысяч рублей и перевел эти деньги мошеннику.