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Мошенники научились получать доступ к сим-картам и онлайн-банкам россиян

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В МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, связанной с получением доступа к SIM-картам и мобильным банкам.

Злоумышленники звонят людям, представляясь инженерами операторов сотовой связи. Они утверждают, что необходимо проверить телефонную линию и просят нажать определённые комбинации, например, #90 или #09.

Специалисты МВД предупреждают, что нажимать на эти комбинации нельзя. Это может дать мошенникам доступ к вашей SIM-карте и позволить им совершать звонки за ваш счёт. Также они могут получить доступ к вашему мобильному банку.

В ведомстве советуют сразу завершать разговор, если поступает такой звонок, и не поддаваться на уловки мошенников.

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