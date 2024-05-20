Мошенники научились красть аккаунты пользователей Telegram под видом техподдержки

Мошенники, выдавая себя за сотрудников технической поддержки, разрабатывают новые схемы похищения доступа к учетным записям пользователей «Телеграма», и представляют их как запросы на удаление аккаунтов.

Аферисты отправляют сообщения, в которых говорят о получении заявки на удаление аккаунта и предлагают инструкции для отмены этого действия.

Их целью является уговорить пользователей перейти на поддельный сайт, визуально схожий с официальным интерфейсом «Телеграма».

На этом сайте требуется ввести номер телефона и код безопасности. Как только пользователь делает это, мошенники получают полный контроль над его аккаунтом.

При получении подобного сообщения рекомендуется быть бдительным и никогда не вводить свои личные данные на подозрительных веб-сайтах.п