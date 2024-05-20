Главная » Новости

Мошенники научились красть аккаунты пользователей Telegram под видом техподдержки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Мошенники, выдавая себя за сотрудников технической поддержки, разрабатывают новые схемы похищения доступа к учетным записям пользователей «Телеграма», и представляют их как запросы на удаление аккаунтов.

Аферисты отправляют сообщения, в которых говорят о получении заявки на удаление аккаунта и предлагают инструкции для отмены этого действия.

Их целью является уговорить пользователей перейти на поддельный сайт, визуально схожий с официальным интерфейсом «Телеграма».

На этом сайте требуется ввести номер телефона и код безопасности. Как только пользователь делает это, мошенники получают полный контроль над его аккаунтом.

При получении подобного сообщения рекомендуется быть бдительным и никогда не вводить свои личные данные на подозрительных веб-сайтах.п

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.