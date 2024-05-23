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Мошенники стали получать доступ к «Госуслугам» с помощью старых SIM-карт

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

По информации, опубликованной в газете «Известия», злоумышленники разработали новую схему кражи аккаунтов на портале «Госуслуги».

Используя устаревшие SIM-карты, они получают доступ к учетным записям граждан.

Данные собираются сервисом DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), специализирующимся на мониторинге утечек информации и теневом интернете.

Мошенники приобретают неактивные SIM-карты и затем пытаются восстановить пароли к учетным записям на портале «Госуслуги», а также в банковских приложениях, социальных сетях и мессенджерах, используя SMS-сообщения.

За последние месяцы было зафиксировано уже более десяти подобных случаев.

Ашот Оганесян, основатель и технический директор DLBI, пояснил, что операторы мобильной связи не могут контролировать и отключать привязку номеров к различным сервисам. SIM-карты продаются в состоянии, в котором их оставляют пользователи.

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