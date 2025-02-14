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Мошенники нацелились на студентов: молодые россияне рискуют потерять доступ к «Госуслугам»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Мошенники начали использовать новую схему, заявляя о запуске сервиса для студентов, чтобы заманить молодых людей на фальшивый сайт, похожий на «Государственную единую систему оценивания студентов».

Если пользователь введет свои данные и код из SMS, мошенники получат доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Чтобы защитить свой аккаунт, важно не переходить по сомнительным ссылкам и никогда не вводить логин и пароль от «Госуслуг» на незнакомых сайтах.

Все полезные сервисы для студентов доступны только на официальном портале госуслуг, где можно подать документы для поступления в вуз, заказать справку о статусе студента и оформить льготы на проезд и социальные выплаты.

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