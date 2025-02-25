Мошенники начали покупать аккаунты школьников в социальных сетях

Мошенники начали покупать аккаунты в соцсетях у школьников, представляясь как специалисты по раскрутке. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин сообщил, что злоумышленники могут использовать эти аккаунты для распространения запрещенной информации, пишут РИА Новости.

Обычно мошенники объясняют свою покупку желанием продвигать аккаунт, но иногда просто предлагают деньги, и школьники не задаются вопросами. Это похоже на действия дропперов, которые передают данные своих карт преступникам.

Затем мошенники могут размещать запрещенные материалы в группах или вовлекать людей в преступные действия, используя психологическое давление. Также от имени школьников могут распространяться фишинговые ссылки.

Немкин подчеркнул, что детям нужно объяснять все риски и последствия таких действий. Это обязанность родителей, образовательных и правоохранительных учреждений, которые должны проводить профилактические беседы с детьми.