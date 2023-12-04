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Мошенники начали использовать iOS 17 от Apple для обмана россиян

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Нововведение в iOS 17, позволяющее устанавливать постеры контактов, оказалось опасным для российских пользователей. Мошенники используют эту функцию, чтобы установить ложные аватарки и имена, включая названия банков, «Службу безопасности» или «Важный звонок из полиции». Таким образом, у мошенников есть больше шансов дозвониться до потенциальных жертв, а определение их подлинности усложняется.

iOS 17 помечает неизвестные контакты с предупреждением «Возможно» перед именем. Например, если вы видите предупреждение «Возможно» перед «Важный звонок из полиции», скорее всего, это мошенники.

Российские эксперты уже обратились к Apple с просьбой исправить эту уязвимость в разделе «Контакты» iOS 17. Они предлагают ограничить возможность делиться постерами и никнеймами только с контактами, добавленными пользователем, а не со всеми пользователями.

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