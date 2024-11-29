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Мошенники крадут половину средств россиян через бесконтактную оплату

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По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, около половины средств, похищаемых мошенниками с банковских счетов россиян, выводятся с помощью систем бесконтактной оплаты на смартфонах.

В настоящее время 80% случаев кражи средств происходят через мобильные платёжные системы и переводы между счетами жертвы.

Мошенники убеждают людей установить приложение мобильной платёжной системы и привязать к нему свою банковскую карту.

Затем преступники сообщают жертве данные карты и код подтверждения из СМС. Жертва самостоятельно вводит эти данные в приложение, после чего вносит наличные на карту мошенника через банкомат.

Эти операции идентифицируются как действия владельца устройства, хотя карта фактически находится у аферистов.

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