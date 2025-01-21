Мошенники крадут аккаунты в Steam под видом приглашения на тест игры

В последнее время в Steam наблюдается новая попытка фишинга, замаскированная под приглашение на тестирование игр.

Пользователи должны быть осторожны, так как злоумышленники отправляют фальшивые сообщения, которые выглядят законно.

Важно помнить, что настоящие приглашения на тестирование приходят только в папку «Уведомления» в приложении Steam, а не в личные сообщения.

Пользователи Reddit уже заметили такие подделки, например, связанные с игрой «Mafia: The Old Country».

Чтобы избежать мошенничества, никогда не переходите по ссылкам, которые приходят в личных сообщениях, особенно если вы не запрашивали приглашение.

Steam также предупреждает пользователей, если они собираются покинуть платформу, что может быть еще одним признаком неофициальной ссылки.