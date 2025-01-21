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Мошенники крадут аккаунты в Steam под видом приглашения на тест игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

В последнее время в Steam наблюдается новая попытка фишинга, замаскированная под приглашение на тестирование игр.

Мошенники крадут аккаунты в Steam под видом приглашения на тест игры

Пользователи должны быть осторожны, так как злоумышленники отправляют фальшивые сообщения, которые выглядят законно.

Важно помнить, что настоящие приглашения на тестирование приходят только в папку «Уведомления» в приложении Steam, а не в личные сообщения.

Пользователи Reddit уже заметили такие подделки, например, связанные с игрой «Mafia: The Old Country».

Чтобы избежать мошенничества, никогда не переходите по ссылкам, которые приходят в личных сообщениях, особенно если вы не запрашивали приглашение.

Steam также предупреждает пользователей, если они собираются покинуть платформу, что может быть еще одним признаком неофициальной ссылки.

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