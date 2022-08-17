Главная » Новости

Мошенники изобрели новый способ кражи аккаунтов в сервисе Steam

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Этот метод кражи уже давно используется в интернете, просто теперь киберперступники действуют более изящно.
Специалисты Group-IB рассказали, как теперь крадут аккаунты пользователей сервиса Steam.

Новый метод получил название Browser-in-the-Browser. Благодаря ему создается в окне сайт, который не отличается от настоящего.

В нем пользователю предлагают пойти в учётную запись Steam и принять участие в турнире или проголосовать за команду игроков.

Другими словами, жертву заманивают фишинговой атакой, и чтобы ее распознать нужно быть очень внимательным.

К примеру, обратить внимание на адресную строку или шрифт на сайте. Также могут отличаться кнопки на сайте или другие элементы сайта.

Еще стоит обратить внимание, что сертификат SSL на странице является картинкой, а само окно невозможно передвинуть на элементы вкладки.

Помимо этого, окно невозможно увеличить или уменьшить, а в адресной строке невозможно изменить адрес.

Steam
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.