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Мошенники ИИ аудиосообщениями начали вымогать деньги жителей России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано

В России появился новый вид мошенничества, в котором используется искусственный интеллект для создания голосовых сообщений, звучащих как настоящие.

Преступники получают доступ к аккаунтам в Telegram или WhatsApp и отправляют сообщения с просьбой перевести деньги. Чтобы убедить жертву, они используют голосовые сообщения, созданные с помощью искусственного интеллекта на основе реальных аудиозаписей владельцев аккаунтов.

Они также отправляют фото банковской карты с именем и фамилией. Эта схема считается новой и сложной для России. Компания F.A.C.C.T. называет ее «довольно продвинутой» и объединяющей несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту.

Эксперты предупреждают пользователей о необходимости быть осторожными и перепроверять подобные просьбы, например, перезванивая владельцу аккаунта по телефону.

Источник: РБК. 

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