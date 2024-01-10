Мошенники ИИ аудиосообщениями начали вымогать деньги жителей России

В России появился новый вид мошенничества, в котором используется искусственный интеллект для создания голосовых сообщений, звучащих как настоящие.

Преступники получают доступ к аккаунтам в Telegram или WhatsApp и отправляют сообщения с просьбой перевести деньги. Чтобы убедить жертву, они используют голосовые сообщения, созданные с помощью искусственного интеллекта на основе реальных аудиозаписей владельцев аккаунтов.

Они также отправляют фото банковской карты с именем и фамилией. Эта схема считается новой и сложной для России. Компания F.A.C.C.T. называет ее «довольно продвинутой» и объединяющей несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту.

Эксперты предупреждают пользователей о необходимости быть осторожными и перепроверять подобные просьбы, например, перезванивая владельцу аккаунта по телефону.

Источник: РБК.