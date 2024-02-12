Мошенники для обмана стали использовать старые голосовые сообщения россиян

Мошенники разработали изощренную схему обмана, используя старые голосовые сообщения пользователей. Путем взлома аккаунтов и анализа записей, преступники изучают голосовые сообщения и используют их для своих мошеннических действий.

Основная идея мошеннической схемы заключается в том, что злоумышленники находят подходящую жертву и начинают общаться с ней, используя текстовые сообщения от лица владельца аккаунта. Их целью является вызвать доверие и убедить жертву в своей подлинности.

Разговоры с мошенниками могут начинаться как продолжение уже существующей переписки или быть связанными с предыдущими сообщениями, включая информацию о днях рождения или планах на выходные.

Когда мошенники уверены, что вызвали доверие у жертвы, они переходят к «денежной» части схемы, предлагая жертве перевести определенную сумму на их счет. Чтобы убедить жертву, что они на самом деле общаются с знакомым или родственником, преступники используют нейросети для изменения голосовых сообщений и создания новых, которые затем используют в своих мошеннических действиях.

Эта новая схема мошенничества представляет серьезную угрозу, поскольку мошенники могут использовать личные данные и голосовые записи, чтобы создать иллюзию знакомства и доверия. Важно быть предельно осторожным и не отправлять деньги или предоставлять конфиденциальную информацию на основе таких запросов, особенно если подлинность собеседника вызывает сомнения.

Источник: телеграм-канал Росконтроль.