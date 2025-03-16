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Мошенники атакуют в Telegram: россиянам рассылают вирусные файлы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 338 Опубликовано

Мошенники начали взламывать аккаунты в Telegram и отправлять вирусные файлы, замаскированные под видеоролики.

Пользователи получают сообщения от знакомых с файлами формата .apk, которые призывают их открыть видео. Если файл открыт, сообщение автоматически отправляется другим контактам, а злоумышленники получают доступ к данным телефона.

Эксперты предупреждают, что мошенники используют методы обмана, чтобы вызвать доверие и заставить пользователей открывать опасные файлы. Это делает вирус особенно опасным, так как люди не ожидают получить вредоносное сообщение от друзей.

Основная цель мошенников — кража личной информации, включая данные банковских карт и пароли. После заражения телефон может стать уязвимым для удаленного контроля, что позволяет злоумышленникам получить доступ к финансовым сервисам.

Специалисты рекомендуют устанавливать антивирусное ПО и проявлять осторожность. Не открывайте подозрительные файлы и избегайте установки приложений из ненадежных источников.

Включение двухфакторной аутентификации в Telegram также поможет защитить аккаунт. Если телефон уже заражен, стоит сбросить его до заводских настроек и изменить все пароли.

 

Источник: РИА Новости

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