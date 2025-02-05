Мошенники атакуют покупателей от имени Ozon с фальшивыми промокодами

Мошенники провели фишинговую атаку, выдавая себя за маркетплейс Ozon. Они предлагали пользователям промокод на 10 тысяч рублей и перенаправляли их на поддельный сайт, чтобы украсть аккаунты в мессенджерах.

По информации МВД, злоумышленники использовали фальшивую страницу, чтобы заманить людей и попросить связаться с «личным менеджером» через WhatsApp.

Пресс-служба Ozon сообщила, что сайт был заблокирован всего через 15 минут после обращения. Компания предостерегает пользователей от перехода по сомнительным ссылкам и активно работает с регуляторами для борьбы с мошенничеством.

Эксперты отмечают, что мошенники часто используют схемы с фальшивыми скидками и акциями, чтобы заставить людей торопиться и не сомневаться в легитимности предложения.

Они могут похитить аккаунты на маркетплейсах или даже на «Госуслугах», что может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям.

Чтобы избежать обмана, пользователям рекомендуется проверять информацию в официальном приложении и не переходить на подозрительные сайты.

Источник: Известия.