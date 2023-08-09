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Мошенниками придумана новая схема для кражи аккаунтов в Telegram

Автор На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

В Telegram начали устраивать новые атаки на пользователей с целью похищения аккаунтов. Как объяснили в компании «Инфосистемы Джет», перед проведением атаки злоумышленники изучают интересы жертвы, чтобы в дальнейшем легко можно было войти в доверие.
Для атаки на пользователя Telegram мошенники предварительно создают аккаунт, используя реальные фото человека, которого знает жертва.

После с жертвой ведется переписка, в которой просят о помощи, к примеру, победить в онлайн голосовании. Для этого пользователя приглашают в группу, которая с виду кажется «живой», но в ней ведут общение и проводят голосования другие злоумышленники.

В этой группе также есть фишинговая ссылка, при переходе на которую пользователь попадает на страницу авторизации Telegram. Именно там злоумышленники и получают логин и пароль пользователя.

Восстановить свой аккаунт оказывается очень сложно, злоумышленники постоянно следят за активными сессиями и постоянно сбрасывают подключения со всех устройств за исключением собственного устройства.

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