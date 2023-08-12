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Moore’s Law is Dead: AMD откроет доступ к своей новой технологии FSR 3 в сентябре

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В следующем месяце, сентябре 2023 года, AMD предоставит разработчикам доступ к своим новейшим технологиям — масштабированию FSR 3 и генерации кадров Fluid Motion Frame. Эта информация была раскрыта в свежем видеоролике популярного инсайдера и владельца YouTube-канала под названием Moore’s Law is Dead.

Moore's Law is Dead: AMD откроет доступ к своей новой технологии FSR 3 в сентябре

По словам этого источника, AMD планирует выпустить свои технологии одновременно с выходом на рынок следующего поколения их видеокарт, включая ожидаемую модель Radeon RX 7800 XT.

FSR 3 была впервые представлена компанией AMD в ноябре 2022 года на одной из презентаций. Эта технология нацелена на увеличение производительности при разрешении 4K в два раза по сравнению с предыдущей версией FSR 2. Кроме того, AMD пообещала, что FSR 3 также будет совместима и с видеокартами предыдущего поколения, но конкретные детали пока не уточнены.

Сходную схему использования применяет и технология DLSS 3 от Nvidia, которая использует искусственный интеллект для генерации кадров с помощью тензорных ядер и оптического потока в видеокартах RTX 40. AMD утверждает, что FSR 3 не является спешным ответом на DLSS 3 от Nvidia, а представляет собой результат длительной исследовательской работы своих инженеров.

Важно отметить, что даже если доступ к FSR 3 станет доступен для разработчиков в сентябре, наличие этой технологии в играх может потребовать дополнительного времени для её внедрения и оптимизации.

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