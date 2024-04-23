Главная » Новости

Moondrop анонсировал выпуск своего смартфона для аудиофилов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Грядущий Android-телефон от Moondrop, специально разработан для аудиофилов и оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и балансным аудиовыходом 4,4 мм.

Moondrop анонсировал выпуск своего смартфона для аудиофилов

Это устройство может быть результатом сотрудничества с брендом OnePlus или представлять собой ребрендинг существующего специального Android-телефона от Moondrop.

Изначально Apple убрала разъем для наушников из iPhone в 2016 году, и другие бренды Android последовали их примеру. Однако многие ценители музыки по-прежнему предпочитают проводные устройства, и появление телефона от Moondrop с фокусом на аудиокачестве может заинтересовать эту аудиторию.

Некоторые телефоны Android предлагали адаптеры USB-C на 3,5 мм для поддержки проводных наушников, но недавно некоторые флагманы перестали включать внутренний ЦАП.

Moondrop, известный своими наушниками-вкладышами и ЦАП-адаптерами, теперь представляет свой собственный телефон на базе Android, который, судя по утечкам, может быть сотрудничеством с OnePlus.

Партнерство с OEM-производителем Android поможет Moondrop сосредоточиться на разработке высококачественных внутренних компонентов, не забывая о долгосрочной поддержке оборудования и программного обеспечения.

Такое сотрудничество также позволит Moondrop предложить полноценный Android-телефон с функциями DAP, что может быть привлекательно для аудиофилов.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.