Moondrop анонсировал выпуск своего смартфона для аудиофилов

Грядущий Android-телефон от Moondrop, специально разработан для аудиофилов и оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и балансным аудиовыходом 4,4 мм.

Это устройство может быть результатом сотрудничества с брендом OnePlus или представлять собой ребрендинг существующего специального Android-телефона от Moondrop.

Изначально Apple убрала разъем для наушников из iPhone в 2016 году, и другие бренды Android последовали их примеру. Однако многие ценители музыки по-прежнему предпочитают проводные устройства, и появление телефона от Moondrop с фокусом на аудиокачестве может заинтересовать эту аудиторию.

Некоторые телефоны Android предлагали адаптеры USB-C на 3,5 мм для поддержки проводных наушников, но недавно некоторые флагманы перестали включать внутренний ЦАП.

Moondrop, известный своими наушниками-вкладышами и ЦАП-адаптерами, теперь представляет свой собственный телефон на базе Android, который, судя по утечкам, может быть сотрудничеством с OnePlus.

Партнерство с OEM-производителем Android поможет Moondrop сосредоточиться на разработке высококачественных внутренних компонентов, не забывая о долгосрочной поддержке оборудования и программного обеспечения.

Такое сотрудничество также позволит Moondrop предложить полноценный Android-телефон с функциями DAP, что может быть привлекательно для аудиофилов.