Моноблок Huawei MateStation X All-in-One оснащен 28,2-дюймовым сенсорным экраном 4K + и процессором AMD Ryzen

Сегодня компания Huawei анонсировала свой самый первый моноблок, и это просто чудовище! MateStation X оснащен гигантским дисплеем 4K +, процессором AMD и графическим процессором, а его цена составляет более 1500 долларов.

MateStation X от Huawei выглядит как монитор MateView . Он имеет аналогичный 28,2-дюймовый дисплей 4K + (3840 x 2560) с соотношением сторон 3: 2, но соотношение экрана к корпусу немного ниже — 92%, и он имеет поддержку десяти точек касания. В спецификации также упоминается, что он имеет цветовую гамму 98% P3, 100% sRGB и сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker-Free. Подставка MateStation X также шире, динамик не занимает всю высоту. Экран также можно наклонить назад одним пальцем.

В основе настольного компьютера лежит процессор AMD Ryzen 5 5600H с видеокартой Radeon. Также есть версия с процессором Ryzen 7 5800H. Huawei поставляет его с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 (8 ГБ x 2) и твердотельным накопителем NVMe на 512 ГБ.

MateStation X имеет четыре микрофона, которые могут улавливать голос пользователя с расстояния до 5 метров. Он также имеет три динамика Devialet — 2 широкополосных динамика по 5 Вт и сабвуфер на 10 Вт. Для видеозвонков доступна 1-мегапиксельная камера HD 720p.

Для подключения есть два порта USB-C (USB 3.2 Gen 1) с выходной мощностью 10 Вт, два порта USB-A (USB 3.2 Gen 1), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и аудиоразъем. Huawei поставляет MateStation X со своей беспроводной клавиатурой Huawei (версия с отпечатком пальца). Сканер отпечатков пальцев на клавиатуре также выполняет функции кнопки питания. Он также поставляется с Bluetooth-мышью Huawei AF30.

Компьютер работает под управлением Windows 10 из коробки, но бесплатное обновление до Windows 11 будет доступно, как только Microsoft запустит его. Huawei добавила множество функций, таких как совместная работа на нескольких экранах с совместимыми телефоном и планшетом Huawei; расширенный режим, позволяющий расширить экран рабочего стола до совместимого планшета; зеркальный режим, в котором дисплей вашего планшета отражается на экране компьютера; удобный режим обмена между совместимыми устройствами; а также простой режим сопряжения с совместимыми наушниками Huawei.

Huawei установила цену в 9999 иен (~ 1549 долларов) за базовую модель с процессором Ryzen 5. Он уже указан на Vmall и будет доступен в цветах Deep Space Grey и Silver.