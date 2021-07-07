Новинка получила разрешение 5120х1440 пикселей и соотношение сторон 32:9.

В августе начнутся продажи широкоформатного монитора Philips 498P9Z, в котором установили 49-дюймовую VA матрицу с разрешением 5120х1440 точек. По своему разрешению монитор объединяет две 27-дюймовые панели.

Philips 498P9Z рассчитан на профессионалов, которые работают с видео и большим количеством информации – экономисты, трейдеры и другие специальности финансовой сферы.

Экран монитора получил частоту обновления 165 Гц и технологию синхронизации Adaptive-Sync.

К тому же к монитору одновременно можно подключить два устройства и вывести с них информацию на экран. В РФ Philips 498P9Zбудет предлагаться по рекомендованной розничной цене 99 699 рублей.