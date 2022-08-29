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Монитор BenQ EX270QM вышел на рынок по цене 800 евро

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

BenQ серию мониторов Mobiuz дополнила новыми моделями EX270M и EX270QM. Это игровые 27-дюймовые мониторы с разрешением Full HD и QHD соответственно и частотой обновления 240 Гц.
EX270M и EX270QM получили IPS матрицы. У первого разрешение экрана составляет 1920 × 1080 пикселей, у второго — 2560 × 1440 пикселей.

В EX270M максимальная яркость экранов будет 400 кд/м2, а контрастность 1000:1, заявлена поддержка HDR10. В старшей версии пиковая яркость составляет 600 кд/м2, и в аппарате уже есть сертификат VESA DisplayHDR 600.

Монитор BenQ EX270QM вышел на рынок по цене 800 евро
В мониторах установлена акустическая система 2.1, которая состоит из двух 2Вт динамиков и 5 Вт сабвуфера.

Для подключения к компьютеру используются интерфейсы HDMI и DisplayPort 1.4. Также мониторы получили разъем USB 3.0. и ряд датчиков для автоматической настройки изображения при изменении освещения.

BenQ Mobiuz EX270M и EX270QM на рынке будет предлагаться по цене 400 и 800 евро соответственно.

Монитор BenQ EX270QM вышел на рынок по цене 800 евро

BenQ BenQ EX270M BenQ EX270QM
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