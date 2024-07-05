Модульный смартфон CMF Phone 1 дебютировал на рендерах

В интернете появились изображения, на которых показан новый смартфон CMF Phone 1. Напомним, что бренд CMF является дочерней компанией Nothing.

Согласно инсайдерским данным, смартфон будет доступен в четырех цветах: мятном, темно-синем, черном и оранжевом. Основной материал корпуса будет пластиком, за исключением темно-синей и оранжевой моделей.

Ожидается, что устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 7300 и 8 ГБ оперативной памяти. Такая комбинация позволит CMF Phone 1 работать немного быстрее, чем Nothing Phone (2a). Дисплей смартфона будет AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2000 нит.

Основной особенностью нового смартфона будет возможность снять заднюю панель. Ее можно будет легко заменить с помощью специальной отвертки. Вероятно, съемные панели будут всего лишь декоративными элементами, которые можно установить поверх неразборного корпуса. Это означает, что пользователи смогут легко изменить цвет своего смартфона, если им наскучит текущий.

В правом нижнем углу CMF Phone 1 будет разъем, который сможет подключаться к нескольким аксессуарам, правда пока неизвестно, какие аксессуары будут предложены в комплекте.