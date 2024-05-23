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Modos сделала компьютерный монитор E Ink

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Компания Modos представила новый монитор под названием Paper Monitor, который основан на 60-герцевой панели E Ink. Этот монитор имеет диагональ 13,3 дюйма и разрешение 1600 х 1200 пикселей. Но стоит отметить, что пока новинка является прототипом.

Он предлагает как монохромную, так и цветную панель с электронными чернилами. Отмечается, что Paper Monitor обладает низкой задержкой в 120 мс, в то время как у конкурентов она составляет 270 мс.

Однако стоит отметить, что частота обновления 60 Гц и наименьшее время отклика доступны только в чёрно-белом режиме, при котором монитор не способен отображать оттенки серого. Тем не менее этот режим может быть полезен, например, при работе с текстом.

Одной из особенностей Paper Monitor является его открытый исходный код, что означает, что пользователи могут модифицировать и настраивать его по своему усмотрению.

Подробности о стоимости и дате начала продаж не раскрываются.

 

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