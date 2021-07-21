В недавних сообщениях утверждалось, что Xiaomi анонсирует серию планшетов Mi Pad 5 в августе в Китае. Три новых устройства, которые, как предполагается, станут грядущими планшетами компании, получили одобрение китайского руководства 3C.

Как видно, орган 3C одобрил три планшета Xiaomi с номерами моделей M210581AC, 21051182C и M201581C. Как видно на скриншоте, модели K81A и K81C, вероятно, будут поставляться с зарядным устройством на 67 Вт. Похоже, что из двух моделей только K81C будет поддерживать подключение 5G.

Согласно Digital Chat Station, планшеты K81A и K81C будут работать на чипсете Snapdragon 870. В предыдущих отчетах утверждалось, что модель K81C может иметь батарею на 8720 мАч. Обе модели могут содержать 48-мегапиксельную основную камеру вместе с ЖК-панелью с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Вероятно, K81A и K81C могут быть одним и тем же планшетом, причем первый будет выпускаться только для Wi-Fi, а второй — как вариант 5G.

С другой стороны, модель 82C может поставляться с быстрым зарядным устройством на 33 Вт. Типстер утверждал, что он будет оснащен Snapdragon 860. Недавняя утечка утверждала, что варианты Mi Pad 5 со Snapdragon 870 могут быть запущены первыми, а версия SD860 может появиться позже. Информатор утверждал, что эта модель также оснащена ЖК-панелью с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. В прошлых отчетах утверждалось, что он может иметь 12-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор емкостью 12400 мАч.

Источник — Astera.