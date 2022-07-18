Модели MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max могут появиться уже этой осенью

Второй и третий выпуски чипов Apple поколения M2 могут появиться в течение нескольких месяцев, а в отчете утверждается, что модели MacBook Pro с M2 Pro и M2 Max могут появиться уже этой осенью.

Во время WWDC 2022 Apple представила поколение процессоров M2 с обновленными моделями MacBook Air и 13-дюймовых MacBook Pro , начав приток нового оборудования с использованием последней версии чипа. Если верить сообщениям, к M2 могут присоединиться его товарищи по конюшне в течение нескольких месяцев.

Согласно информационному бюллетеню Марка Гурмана «Power On» для Bloomberg , у Apple агрессивный внутренний график для M2 Pro и M2 Max. Упакованный в обновленный 14-дюймовый MacBook Pro и 16-дюймовый MacBook Pro , запуск может произойти осенью или, по крайней мере, в начале 2023 года.

Ранее в июне Гурман заявлял , что MacBook Pro с процессором M2 Pro появится в продаже вместе с Mac mini . Однако в то время он сказал, что обновления поступят в течение следующего года, и не назвал более точных сроков.

Осенью может произойти обновление для 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей, однако это может привести к тому, что существующие модели на базе M1 Pro и M1 Max устареют раньше , чем обычно для выпусков Mac. Apple выпустила первоначальные версии Apple Silicon осенью 2021 года, поэтому обновление осенью 2022 года будет соответствовать годовому циклу, а не обычно наблюдаемому 1,5-летнему или двухлетнему циклу.

В рамках обновления пользователи не должны ожидать больших физических изменений, поскольку дизайн «вероятно, останется примерно таким же». 14-дюймовые и 16-дюймовые модели уже выигрывают от дисплея с надрезом, дополнительных портов, MagSafe и других функций, поэтому они, вероятно, не претерпят трансформации, подобной MacBook Air.