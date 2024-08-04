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Модели линейки iPhone 15 заняли первые три строчки самых продаваемых смартфонов мира

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iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном второго квартала 2024 года.

Модели линейки iPhone 15 заняли первые три строчки самых продаваемых смартфонов мира

Согласно отчету компании Counterpoint Research, самым популярным и продаваемым смартфоном в мире во втором квартале 2024 года стал iPhone 15 от Apple. Его доля на рынке составила 4,1%

На второй и третьей строчках рейтинга расположились другие модели iPhone 15 — Pro Max и Pro. Таким образом, в топ-3 самых продаваемых смартфонов попали сразу три устройства от Apple.

Еще один iPhone 15 занял шестую позицию в данном рейтинге. Всего в топ-10 оказалось четыре смартфона этой компании.

Среди устройств на Android лидером стал Samsung Galaxy A15 5G с четвертым местом. Флагман Samsung Galaxy S24 Ultra расположился на девятой строчке.

Для сравнения, годом ранее в аналогичном рейтинге первые четыре места также занимали модели iPhone от Apple. Компания продолжает удерживать лидерство на рынке смартфонов.

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