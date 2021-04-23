Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала отчет, в котором рассказала, какую долю на рынке США занимают смартфоны компании Apple.

Основой стали данные по продажам смартфонов за первый квартал.

Так, выяснилось, что модели линейки iPhone 12 составили 61% продаж смартфонов Apple в США в I квартале, но при этом самой востребованной моделью оказался iPhone 11.

На долю последнего приходится 24% от всех продаж. Также аналитики заметили, что средняя цена смартфонов Apple в США снизилась.

Так, если в декабре прошлого года показатель был 873 доллара, то в марте этого года стоимость составила уже 847 долларов.