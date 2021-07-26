Ожидается, что в следующем году в серии « iPhone 14» будут представлены модели высокого класса с корпусом из нового титанового сплава, говорится в новом отчете инвесторов JP Morgan Chase.

Согласно отчету, использование титанового сплава станет одним из самых значительных изменений в дизайне корпуса в серии «iPhone» 2022 года, и Foxconn будет эксклюзивным производителем титановых рам для моделей высокого класса.

Если отчет точен, использование титана в «iPhone» будет первым для Apple. В настоящее время компания использует этот материал для некоторых моделей Apple Watch Series 6, а физическая карта Apple Card сделана из титана, но последние модели iPhone сделаны из алюминия и нержавеющей стали.

По сравнению с нержавеющей сталью титан имеет относительно высокую твердость, что делает его более устойчивым к царапинам, а его жесткость делает его достаточно прочным, чтобы выдерживать изгиб. Он также более устойчив к коррозии по сравнению со многими другими сплавами.

Однако у материала есть и недостатки. Масло от отпечатков пальцев можно легко увидеть на голых поверхностях из титана и титановых сплавов, оставляя неприглядные следы на потребительских устройствах. Твердость титана также затрудняет травление, что может сделать его менее привлекательным.

Однако Apple изучает, как решить обе эти проблемы. Недавние патентные заявки показывают, что Apple рассматривает возможность использования тонких оксидных покрытий для металлических поверхностей, которые могут значительно уменьшить появление отпечатков пальцев на устройствах. Компания также изложена подрывная, травление и химический процесс, который может дать титан корпус высокого глянца отделки поверхности для более привлекательного внешнего вида.

Источник — Astera.