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Модели Huawei Nova 8 Series появятся в ноябре

18.10.2020 13:30

Согласно официальному анонсу, 22 октября компания Huawei выпустит высококлассные ежегодные флагманы серии Huawei Mate 40. В то же время появились новости о том, что новый Huawei Nova 8 появится на той же сцене. Но мы не уверены, что это вероятно. Более того, известный блогер сообщил, что серию новых смартфонов планируется выпустить в ноябре.

Источник утверждает, что в линейке Huawei Nova 8 будет несколько моделей . К ним относятся Huawei Nova 8 и Huawei Nova 8 Pro. Эти телефоны носят кодовые названия Jessica и JessicaH. Это будут первые смартфоны с дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц в серии Huawei Nova. Разрешение с двойным отверстием для гиперболоидного экрана предыдущего поколения Nova7 Pro от Huawei будет продолжено. Вырез на передней двойной камере находится в верхнем левом углу экрана, что соответствует положению серии Huawei P40.

В других аспектах, согласно ранее опубликованным новостям, новая серия Huawei Nova 8 продолжит полноэкранный дизайн OLED. Частота обновления экрана как минимум двух последних моделей будет увеличена с прежних 60 Гц до 120 Гц.

Конечно, помимо экрана, больше пользователей волнует конфигурация Huawei Nova 8, особенно выбор микросхем. В связи с этим, согласно прошлой практике, устройство может поставляться с процессорами серии Kirin 9000. Но по известным причинам чипов Kirin 9000 в этом году, скорее всего, будет недостаточно для серии Mate 40. Поэтому ожидается, что запасы других моделей будут затруднены. Поэтому некоторые СМИ полагают, что серия Nova 8 будет вынуждена использовать флагманский чип предыдущего поколения Kirin 990.

Предполагаемое новое устройство Huawei серии Nova 8 одобрено Министерством промышленности и информационных технологий. Если не будет сюрпризов, смартфон выйдет в ноябре.

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