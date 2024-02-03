Японские Toyota и Honda вошли в список топ-5 самых популярных автомобилей в КНР

Российские журналисты рассказали о марках автомобилей, которые чаще других продавались на китайском рынке в прошлом году.

Выяснилось, что в Китае продолжает расти популярность автомобилей марки Changan, которая также представлена и в нашей стране. Интересно отметить, что цены на эти автомобили в Китае значительно ниже, чем в России.

В КНР эта марка занимает пятую строчку в списке самых продаваемых машин по версии aif.ru.

При этом BYD продолжает удерживать лидерство на китайском автомобильном рынке. Компания сосредоточилась на производстве электромобилей и гибридов, поэтому ее модели не могут быть названы бюджетными. Она продемонстрировала огромный рост за последний год, заняв первое место на рынке и сместив Volkswagen со своей позиции лидера.

Volkswagen, немецкий автопроизводитель, также пользуется огромной популярностью среди китайских покупателей. Доля Volkswagen на рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) продолжает расти, а компания активно модернизирует свои автомобили, переходя на производство гибридных моделей.

Toyota занимает третье место по популярности среди китайских потребителей. Маркетинговые кампании и скидки сыграли важную роль в повышении спроса на автомобили Toyota, особенно на модель Camry. В Китае Camry предлагается с гибридным двигателем, что делает ее еще более привлекательной для покупателей.

Honda также пользуется популярностью среди китайских покупателей. Компания Honda Motor планирует электрифицировать свои модели для Китая, что означает, что с 2030 года все автомобили Honda, продаваемые в Китае, будут работать на гибридных или электрических двигателях. Это актуально для новой стратегии компании в области электрификации.