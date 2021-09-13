Модель Vivo X70 Pro + синего цвета будет доступна к концу этого месяца

Несколько дней назад Vivo анонсировала в Китае свои новые смартфоны серии X — Vivo X70. В линейку входят три устройства — X70, X70 Pro и X70 Pro +, и, как следует из названия, Vivo X70 Pro + является топовой моделью в серии.

Менеджер по продукту Vivo подтвердил через свой аккаунт на Weibo, что модель смартфона Vivo X70 Pro + в синем цвете будет доступна для покупки в стране к концу этого месяца, то есть в сентябре 2021 года.

Для тех, кто не в курсе, смартфон был анонсирован в трех цветовых вариантах — черном, синем и оранжевом. В то время как вариант в черном цвете имеет стеклянную заднюю панель, задняя панель в моделях синего и оранжевого цветов имеет кожаную отделку.

Что касается технических характеристик, Vivo X70 Pro + оснащен 6,78-дюймовым дисплеем 2K с разрешением экрана 3200 x 1440 пикселей. 10-битная панель — это Samsung E5 AMOLED, она имеет переменную частоту обновления 120 Гц, максимальную яркость 1500 нит, частоту сенсорной выборки 300 Гц (максимум 1000 Гц). Дисплей получил рейтинг сертификации A + от DisplayMate.

Под капотом устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 888+ вместе с оперативной памятью LPDDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Топовая конфигурация устройства включает 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

В камере отделе, есть установка четырехъядерной камеры на заднем , которая включает в себя 48MP микро-пан-наклон угла ультраширокой камеры с 360 ° по горизонтали разравнивание стабилизации. Это гарантирует, что даже если вы повернете телефон во время записи, вы все равно получите стабильное видео.

Также есть 50- мегапиксельная основная камера Samsung GN1, 12-мегапиксельная портретная камера Sony IMX663 и 8-мегапиксельная телескопическая камера, которая обеспечивает 5-кратный оптический зум и 60-кратный супер-зум. Это также первый смартфон с чипом Vivo V1 ISP .

Смартфон работает под управлением OriginOS на базе операционной системы Andriod 11. Он питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает проводную зарядку вспышкой 55 Вт, быструю беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.

Он доступен в трех вариантах — 8 ГБ ОЗУ с 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ с 512 ГБ встроенной памяти, стоимостью 5499 юаней (~ 852 доллара), 5999 юаней (~ 929 долларов) и 6999 юаней (~ 1084 доллара) соответственно.