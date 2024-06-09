Модель Samsung Galaxy S24 названа лучшим смартфоном с ИИ-функциями

В мире становится все более явным, что ИИ-смартфоны набирают популярность, и выбор наиболее передовых устройств в этой области становится сложной задачей. Однако издание Gadget Bridge пришло на помощь пользователям, представив рейтинг лучших смартфонов с функциями искусственного интеллекта.

Список возглавила серия Samsung Galaxy S24, благодаря своему обширному набору ИИ-функций. Эти устройства позволяют переводить разговоры в режиме реального времени, создавать краткие изложения голосовых заметок и редактировать фотографии и видео. Бесплатные возможности Galaxy AI будут доступны до конца 2025 года, после чего Samsung планирует представить платную подписку на свои ИИ-услуги.

На втором месте оказалась линейка телефонов Google Pixel 8, которая отличается функцией перевода аудио в текст в режиме реального времени. Также на смартфонах Pixel 8 теперь доступна функция Circle to Search, которая ранее дебютировала в серии Galaxy S24.

Рейтинг также представляет смартфоны Xiaomi 14, OnePlus 12 и Vivo X Fold3 Pro. Xiaomi 14 Ultra выделяется встроенным генератором изображений, а OnePlus 12 получил опцию ИИ-редактирования фотографий. Смартфон Vivo X Fold3 Pro интегрирован с искусственным интеллектом Google Gemini AI и обладает функцией AI Note Assist, которая позволяет обобщать текстовые заметки и представлять их в виде маркированных пунктов.